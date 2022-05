Rifiuti: emendamento M5s anti-inceneritore, impianti siano green

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Siamo assolutamente favorevoli ai poteri speciali per il sindaco Gualtieri, ma riguardo agli interventi sui rifiuti puntiamo a modificare il perimetro dell'impiantistica, escludendo gli inceneritori, o termovalorizzatori, come li vogliono chiamare". Questo sarà il senso dell'emendamento del M5s al dl aiuti, come spiega il deputato del M5s Francesco Silvestri, che si sta occupando del coordinamento della scrittura del testo, a prima firma della collega Francesca Flati.

"Dovrà trattarsi di impianti che rispettano i criteri Ue del DNSH, Do No Significant Harm, ossia che non impattano significativamente su ambiente e salute - dice Silvestri, interpellato dall'ANSA -. Se venisse messa la fiducia sul dl aiuti, il problema, oltre che di merito, diventerebbe di metodo, e si aggreverebbe molto".

Il termine per la presentazione degli emendamenti alle commissioni Finanze e Bilancio della Camera è fissato per il 9 giugno. (ANSA).