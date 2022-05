Willy: il 26 maggio potrebbe arrivare la sentenza

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Potrebbe arrivare il 26 maggio prossimo la sentenza per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. Per gli imputati la Procura di Velletri ha sollecitato l'ergastolo per i fratelli Bianchi e due condanne a 24 anni per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Ieri sono iniziate le arringhe e erano presenti i due fratelli Bianchi.

Gabriele e Marco che si sono abbracciati lungamente prima di separarsi.

Accanto ai due fratelli Mario PIncarelli, anche lui accusato dell'omicidio di Willy. Nella prossima udienza è previsto l'intervento della difesa dei Bianchi e l'eventuale sentenza. Il processo si svolge davanti alla corte d'assise di Frosinone.

In aula era presente anche la madre di Willy Lucia e anche la fidanzata di Gabriele Bianchi, Silvia Ladaga. (ANSA).