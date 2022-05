Scioperi: Atac, a Roma adesione al 22,3%

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - L'adesione del personale Atac allo sciopero del trasporto pubblico a Roma, rilevata in mattinata, è stata pari al 22,3%. In concomitanza con lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base, Usb e Cobas, nella capitale c'è stato un corteo da piazza della Repubblica al Colosseo. La situazione sulla rete del trasporto pubblico romano secondo Atac: regolare la linea della Metro A, chiuse per alcune ore le stazioni Manzoni-Repubblica-Cornelia, ora riaperte. Regolare anche la Metro B/B1 e la linea C. Mentre la tratta Termini-Centocelle prosegue il servizio con riduzioni di corse, cosi come la ferrovia Roma-Viterbo, mentre il servizio di bus e tram potrebbe avere possibili riduzioni di corse e sospensione di linee. (ANSA).