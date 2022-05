Peste suina: ordinanza, stop alla caccia all'interno Gra

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza predisposizione delle procedure finalizzate alla cattura e all'abbattimento dei suini selvatici a cura delle cabina di regia previo parere favorevole e sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo operativo degli esperti". E' quanto si legge nella ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana, Angelo Ferrari, che ha come oggetto le "misure di controllo e prevenzione della peste suina nella Regione Lazio".

Nel provvedimento, di quindici pagine, vengono elencate tutte le iniziative da intraprendere per limitare la diffusione del virus che "non è trasmissibile - si ricorda nel documento - agli esseri umani" ma che rende necessario "individuare misure specifiche ed urgenti per contenere e rallentare" la sua avanzata.

L'ordinanza dispone lo stop dell'attività venatorie all'interno del Grande Raccordo Anulare, all'interno delle Aree naturali protette regionali. Stabilito anche il "censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali ed immediato aggiornamento della banca dati nazionale sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti". Per queste attività provvedono l'Asl, il comando unità forestale dei Carabinieri e le forze di polizia territorialmente competenti. L'aziende sanitarie locali competenti dovranno "programmare la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno degli allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti". L'Asl, inoltre, dovrà verificare "il rispetto del divieto di ripopolamento per sei mesi dalla data della ordinanza". (ANSA).