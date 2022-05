Equitazione: Csio Roma; Cozzoli, "eccellenza del made in Italy"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Sport e Salute lavora assieme alla Fise per promuovere un evento, piazza di Siena, che vuole essere eccellenza del made in Italy, e un volano di turismo e impatto economico". Così Vito Cozzoli, numero uno di Sport e Salute, alla presentazione del Concorso Ippico 2022 di Piazza di Siena.

"Sarà un'edizione straordinaria, siamo in location unica al mondo: oltre allo sport, anche la natura e Roma diventano protagonisti. Un'edizione le cui parole chiave sono tradizione, sostenibilità e innovazione - aggiunge Cozzoli - Tutto quello che è stato realizzato è green, ci sarà anche il metaverso: vogliamo aprirci alla generazione digitale, quella che ha affollato il Foro Italico agli Internazionali, affinché scopra il mondo dell'equitazione". Cozzoli taglia corto invece sulla querelle tra Giovanni Malagò e Angelo Binaghi riguardo agli Internazionali di tennis: "Abbiamo concluso un'edizione eccezionale, pensiamo ai risultati". (ANSA).