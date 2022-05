Droga: operazione Cc, scoperta camera di tortura

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Una camera di tortura per chi non "onorava" i debiti contratti con il gruppo criminale. E' quanto scoperto dai carabinieri nell'ambito dell'indagine, coordinata dai pm della Dda di Roma, che ha portato all'arresto di 14 persone. Nel corso degli accertamenti è emerso anche l'episodio di un sequestro di persona a scopo estorsivo e le torture subite da un soggetto moroso per un debito di 64 mila euro riconducibile ad una partita di stupefacenti non pagata. Nello specifico il gruppo malavitoso aveva portato la vittima all'interno di un appartamento rivestito con teli in plastica al fine di non lasciare tracce di sangue, legandola, spogliandola e costringendola a subire minacce di morte e gravi violenze fisiche per circa sei ore. (ANSA).