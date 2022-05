Rezza, nuova étoile del Costanzi: "Devo tutto ai miei genitori"

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Potrebbe sembrare un traguardo, ma in realtà è come se dovesse essere l' inizio di un nuovo percorso. Dovrò mettere ancora di più cuore e anima in quello che sto facendo". Alessio Rezza, fresca étoile dell'Opera di Roma, considera così la nomina annunciata a sorpresa ieri tra una pioggia di coriandoli dal sovrintendente Francesco Giambrone sul palcoscenico del Teatro Costanzi "Per me non è mai stato un lavoro - dice all' ANSA il ballerino pugliese -. E' una professione che richiede tanti santi sacrifici ma fare della propria passione quello che ti fa portare il pane a casa è una fortuna grandissima. Arrivare a farlo a questi livelli ti fa considerare la responsabilità e l' onore che comporta. Devo rispondere a mia volta con le prestazioni sul campo e dimostrare di essere all' altezza di quello che è successo, di quello che sta accadendo e di questa nomina".

Ieri il ballerino ha condiviso al telefono con i genitori la gioia del riconoscimento. "Tante lacrime, ci serve un po' di tempo per metabolizzare. Sono molto orgogliosi. Hanno fatto anche più sacrifici di me, soprattutto all' inizio. Questo è un mestiere su cui c' è molto da investire, anche economicamente.

Non è facile raggiungere certi livelli. Alla fine i frutti sono arrivati, ma non erano scontati. Hanno avuto tanto coraggio e mi hanno dato grande fiducia. Devo tutto a loro".

Rezza, 33 anni di Modugno, ha lasciato la sua terra a 14 anni per inseguire il suo sogno a Milano, nella Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala dove si è diplomato nel 2008.

L' anno seguente è entrato nel corpo di ballo dell'Opéra di Parigi e nel 2010 si è unito alla compagnia del Teatro dell'Opera di Roma. Sotto la direzione di Eleonora Abbagnato, nel giugno 2015 è diventato solista e nel gennaio 2018 primo ballerino. "Diventare étoile non è mai stata una mia previsione - spiega -. La mia ambizione è sempre stata impegnarmi per fare determinati ruoli da primo ballerino piuttosto che ottenere una nomina. Fin da bambino ho cominciato ad appassionarmi all' interpretazione unita al lato tecnico. Il resto era in secondo piano, è venuto dopo". (ANSA).