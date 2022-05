Radicali lanciano referendum su inceneritore,ok da M5s

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Un referendum consultivo per coinvolgere i cittadini romani sulla scelta del termovalorizzatore. Questa la proposta lanciata dai Radicali italiani al sindaco della Capitale che incassa l'ok di M5S. "A Gualtieri chiediamo di consultare la città sul termovalorizzatore da 600mila tonnellate annue attraverso un referendum consultivo perchè la storia ci insegna che senza consenso popolare nessun impianto può essere costruito. Con una legittimazione popolare tutto sarebbe più semplice", spiega Massimiliano Iervolino segretario dei Radicali italiani. "Non possiamo permetterci altri 5 anni di immobilismo" per questo "chiediamo di convocare referendum consultivo per aprire un dibattito in città. Se dovesse vincere gli eviterebbe critiche, perchè avrebbe legittimazione popolare", ha aggiunto Iervolino.

La proposta dei radicali non si è rivolta solo a Gualtieri, il partito oggi ha infatti lanciato lo stesso appello "a Letta e a Conte, ma anche alle forze ambientaliste". A rispondere alla chiamata referendaria anche i 5 stelle. "Condivido l'idea di coinvolgere la cittadinanza non solo per testare l'effettivo consenso sull'ipotesi di un inceneritore a Roma", ha detto Roberta Lombardi, assessora M5S alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio. Gualtieri intanto, a livello europeo incassa il benestare di Frans Timmermans: . Ma il fronte dem locale, almeno quello a ridosso di Roma e dunque più interessato all'impianto, mostra le prime crepe. Oggi il Pd di Pomezia, comune confinante con la zona di Santa Palomba dove dovrebbe sorgere il termovalorizzatore, in consiglio comunale ha votato un ordine del giorno, promosso da M5S, che di fatto si oppone all'impianto. Nei 19 voti a favore dell'Odg e contrari al termovalorizzatore compaiono anche i consiglieri di Fdi e Lega.

