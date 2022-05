Covid: nel Lazio 1745 casi, 13 decessi

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Nel Lazio su 4.305 tamponi molecolari e 10.645 tamponi antigenici per un totale di 14.950 tamponi, si registrano 1.745 nuovi casi positivi (-1.198), sono 13 i decessi (+11), 818 i ricoverati (+20), 51 le terapie intensive ( = ) e +3.723 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%.

I casi a Roma città sono a quota 1.086. "Rinnovo l'appello rivolto a over 80 per la quarta dose, è importante per evitare complicazioni e criticità", dice l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. (ANSA).