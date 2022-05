Tennis: Cozzoli "il successo di Roma mostra il bisogno di sport"

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "La 79esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia è stata da record. Il Foro Italico si è trasformato nel centro del mondo, Il successo di questi giorni ha mostrato un grande bisogno di sport. Ed è proprio questa necessità che deve essere tradotta nel dare la possibilità a tutti di praticare lo sport". Così Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, durante la conferenza stampa di chiusura degli Internazionali. "I numeri sono tali da dimostrare questa "fame" di sport, sono numeri di successo da grande evento, ma quello che Sport e Salute vuole è che escano da questa cornice, che vengano proiettati sul territorio e non solo della città di Roma - ha continuato - Il ricordo del grande evento svanisce se non viene coltivato nella sua stessa resa. Il concetto del "thinking globally and acting locally" è proprio di Sport e Salute. Il punto chiave di questo concetto è pensare ad azioni strategiche che creino il necessario cambiamento globale. Quindi pensare in modo globale al grande evento e poi agire a livello locale". (ANSA).