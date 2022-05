Non solo Fast & Furious, a Roma anche gli elefanti di Moretti

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Non solo il rombo dei motori di Fast and Furious: a Roma il cinema si fa anche con gli elefanti.

Quelli del Sol dell'Avvenire che Nanni Moretti fa sfilare ai Fori Imperiali. Il regista ha ricevuto la visita del sindaco Roberto Gualtieri nell'accampamento del set al Colosseo. "Buon lavoro al maestro Nanni Moretti impegnato nelle riprese del suo nuovo film ai Fori Imperiali. Roma è un set cinematografico unico al mondo e sarà sempre di più capitale del cinema nei prossimi anni anche grazie ai fondi del Pnrr. In bocca al lupo a tutta la troupe", ha twittato il sindaco questa mattina.

Quelle ai Fori sono le non molte scene che Moretti gira fuori da Cinecittà dove ha scelto di tornare a riprendere e dove più di 40 anni fa girò Sogni d'oro e più di recente Habemus Papam. Protagonista del nuovo film di Moretti è l'attore e regista francese Mathieu Amalric, che recita accanto a un cast guidato da Margherita Buy e Silvio Orlando, fresco vincitore del David di Donatello per Ariaferma, con Barbora Bobulova, lo stesso Nanni, Elena Lietti, Jerzy Stuhr, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno, Francesco Brandi.

La sceneggiatura vede affiancare Nanni dalle collaboratrici di sempre Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano. Il film è ambientato a Roma negli anni '50 e fino ai '70 nell'ambiente del circo, e parla anche di cinema. Prodotto dalla Sacher Film e da Fandango con Rai Cinema, sarà distribuito da 01.

Nei teatri di Cinecitta sono girati gli interni in teatro, mentre negli enormi spazi sulla Pontina che Cinecitta' gestisce ci sono scene con costruzioni molto impegnative.

La Capitale in questi giorni è tornata Roma set aperto, una città votata al cinema con tante riprese in esterni. Martedì 10 maggio l'intera strada centralissima di Via Sistina è stata chiusa tutto il giorno allo shopping e alla viabilià per le riprese di Fast & Furious (ANSA).