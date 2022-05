Sanità: Regione Lazio dispone audit su San Camillo

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La Regione Lazio ha disposto un audit sulla situazione del pronto soccorso del San Camillo. Oggi l'assessore alla sanità Alessio D'Amato si è recato nell'ospedale per verificare al situazione del Dea. "Al momento della visita in pronto soccorso erano presenti 12 pazienti in attesa, i pazienti in trattamento erano 30 di cui 10 in codice rosso e in attesa di ricovero 65 pazienti per un totale di 115 pazienti -spiega- Le ambulanze bloccate erano zero".

"Ho trovato una situazione impegnativa, ma sicuramente non critica tale da pregiudicare l'assistenza e soprattutto i professionisti sono motivati a lavorare per migliorare le performance e continuare a salvare la vita alle persone. Va migliorata l'area di attesa dei parenti, così come anche il percorso della comunicazione e informazione e su questo ho chiesto un impegno al Direttore generale Narciso Mostarda. E' stato comunque disposto un audit a cura della direzione regionale. Domani è prevista la firma del protocollo con Cittadinanzattiva e Simeu", conclude D'Amato. (ANSA).