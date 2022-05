Moscerine Film Festival, a Roma evento cinema tutto per bambini

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Un festival di cinema interamente dedicato alle bambine e ai bambini. Un evento raro a Roma: si tratta del Moscerine Film Festival che si svolgerà il 27 e 28 maggio al Nuovo Cinema Aquila, al Pigneto. Promotrice del festival è l'associazione culturale Le Moscerine che da anni si occupa di sviluppare il potenziale creativo di bambine e bambini dai zero ai 12 anni. "L'associazione - spiega il direttore artistico del MFF Steve Della casa - ha, negli anni, focalizzato il suo interesse sul mondo delle immagini con corsi e laboratori di fotografia, filmmaking, scenografia, costume cinematografico.

D'altra parte l'alfabetizzazione dei bambini si baserà sempre di più su un corretto e consapevole utilizzo dell'immagine". Il Moscerine Film Festival non solo sarà dedicato ai più piccoli ma verrà anche condotto in prima persona da loro, facendoli partecipare attivamente al concorso competitivo di cortometraggi under 12, al laboratorio di educazione all'immagine per bambini di 7/12 anni che costituirà le basi per produrre un backstage della manifestazione. I ragazzi, inoltre, saranno i protagonisti del festival presentando, moderando i dibattiti e premiando i partecipanti.

La manifestazione si comporrà così: "Competitiva" (cortometraggi under 12), Rassegne (bambini 3/12), Matinée (bambini 0/3), Laboratorio (bambini 8/12). Tutto il festival, per i bambini e le famiglie partecipanti, sarà gratuito. Non mancheranno le personalità in questa prima edizione. Dalla direzione artistica di Steve della Casa fino alla madrina Margot Sikabonyi, attrice della serie tv "Un medico in famiglia" e protagonista, tra gli altri, del documentario "Tutte a casa". La giuria è composta dal regista Gabriele Mainetti, fresco vincitore di 6 David di Donatello per "Freaks out", la vicedirettrice di Rai Ragazzi Maria Mussi Bollini, la regista Nina Baratta, la produttrice Maria Fares, la regista e sceneggiatrice Wilma Labate, l'attore Simone Liberati, il montatore Gianluca Scarpa e l'autore e presentatore Armando Traverso. Il Moscerine Film Festival ha diversi partner istituzionali: Regione Lazio, Municipio V di Roma Capitale e Biblioteche comunali di Roma, Ict Rossellini. (ANSA).