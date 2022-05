Dehors 'selvaggi' nel centro,Municipio I Roma chiede stretta

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Regole differenziate e più stringenti per i dehors della Capitale perché la situazione, soprattutto nel Municipio I di Roma, sarebbe "fuori controllo" dopo il Covid. La commissione capitolina Commercio, presieduta dal consigliere Pd Andrea Alemanni, sta lavorando sulle occupazioni di suolo pubblico nell'area del centro storico. Nella seduta odierna l'assessore al commercio del I Municipio Iacopo Scatà ha lanciato un grido d'allarme sulla moltiplicazione "fuori controllo" dei dehors nel centro di Roma: "Siamo a oltre 3mila occupazioni con regole Covid sulle oltre 6mila in tutta la città: una esagerazione di richieste che non riusciamo a controllare, nè per quanto riguarda gli schiamazzi nè per le metrature". Nel I Municipio "si concentra oltre il 50% dei dehors nati con il Covid, seguito dal II Municipio con circa mille presenze, e un centinaio ciascuno nei rimanenti municipi", ha spiegato il presidente Alemanni. Il I Municipio, nella seduta odierna di commissione cui ha preso parte anche l'assessora capitolina alle Attività produttive Monica Lucarelli, ha chiesto "che nella delibera ponte con cui l'amministrazione intende superare la fase emergenziale, ci siano aggiustamenti che servano a ridurre le occupazioni Covid in I Municipio". Il Municipio propone per la propria area "il blocco delle nuove Osp, regole più precise per la determinazione delle metrature, e che si specifichino bene i diritti dei terzi che non devono essere lesi". (ANSA).