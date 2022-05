Coppa Italia:a Roma disposti controlli ai caselli e in stazioni

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Approntato il piano sicurezza in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico tra la Juventus e l'Inter. Previsti servizi preventivi ai vari caselli autostradali e alla stazioni e nelle zone è previsto l'arrivo dei tifosi delle due squadre. Anche nel perimetro intorno allo stadio verranno potenziati i contingenti delle forze dell'ordine così come nel centro storico soprattutto nelle ore successive alla sfida. In occasione dell'arrivo nella Capitale delle tifoserie, d'intesa con la Lega Calcio, è stato predisposto un piano di afflusso, parcheggio e deflusso dei tifosi. (ANSA).