Stella a 5 punte alla Rai, la procura di Roma apre un fascicolo

La Procura di Roma ha aperto un'indagine in merito alla stella a cinque punte, simbolo delle Br, incisa su un pannello metallico in un ascensore della palazzina che ospita il Tg2 della Rai a Saxa Rubra. In Procura è attesa una prima informativa della Digos. In base a quanto si apprende della scritta si è accorta una giornalista che ha allertato i colleghi e i vertici aziendali. Un sopralluogo è stato effettuato anche dalla Scientifica per i rilievi.