Peste suina: altri due casi sospetti a Roma

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Altri due casi sospetti di peste suina a Roma nella stessa area del caso zero, ovvero una zona del parco dell'Insugherata. Lo rende noto l'assessorato alla sanità della Regione Lazio. "Da primi riscontri su analisi dei prelievi effettuati sui cinghiali emergono con alta probabilità altri due casi di positività su 16 campioni prelevati -precisa l'assessorato- i casi sono riferiti alla stessa area del caso 0.

I campioni verranno inviati all'Istituto zooprofilattico di Perugia per la definitiva conferma". L'Assessorato precisa di 'proseguire tutte le attivita' previste dall'ordinanza regionale', ovvero tra l'altro analisi su capi sospetti e sulle carcasse nonche' il loro smaltimento in sicurezza, e chiede al ministero 'di assegnare anche i test di conferma all'Istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana per ridurre i tempi degli esiti'. (ANSA).