Zingaretti, da Race For the Cure messaggio di coerenza

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Dalla bellissima Race For the Cure ora un messaggio di coerenza. Nel Lazio siamo a 400mila inviti in età da screening dei tumori al seno, tornati a livelli pre covid. Partiti anche i test genomici che dimezzeranno il ricorso alla chemioterapia. Continuiamo, non ci fermiamo". Lo scrive, su Twitter, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Felicissimo di dare lo start alla RaceFortheCure, una splendida gara di solidarietà, cura e sport. Tantissime le romane e i romani che corrono per la prevenzione e per la salute delle donne. Roma è e sarà al loro fianco, sempre!", scrive su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (ANSA).