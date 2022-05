Sindaco Rieti, "'boia chi molla' è un motto non un reato"

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - ""Boia chi molla" è un motto, radicato nella storia d'Italia, non un indizio di reato.

Pronunciarlo in un intervento nel quale si esorta a non desistere un attimo dal fare campagna elettorale rappresenta la conclusione sintetica di un discorso e non è un invito alla sollevazione popolare o alla discriminazione di chicchessia". A dirlo è il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti. (ANSA).