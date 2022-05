Riflessi di Donna, da Balla a Mirò

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Donne madri, donne misteriose, donne intime, scomposte nelle mille sfaccettature della femminilità, catturata dai ritratti dei maestri del Primo Novecento, artisti come Giacomo Balla e sua figlia Elica Balla, Joan Miró, Andrè Masson, Fortunato Depero, Enrico Prampolini, Giulio D'Anna, Roberto Marcello Baldessari e De Pistoris. Una serie di opere pittoriche che rendono omaggio alla complessità, alla ricchezza ed energia del mondo femminile. E' il senso della mostra intitolata "Riflessi di donna", ospitata dal 4 al 9 maggio nello storico negozio Bulgari di Roma in Via dei Condotti, organizzata in collaborazione con la Galleria d'Arte Futurism&Co. Sono donne che guardano al futuro con la consapevolezza dei propri desideri. Non sono angeli del focolare che i futuristi nei loro manifesti dicevano di "disprezzare". Le loro donne sono dinamiche, si muovono, cambiano, sono volitive. (ANSA).