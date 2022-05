Desaparecidos:ex comandante marina Uruguay a giudizio a Roma

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - L'ex comandante di Marina dell'Uruguay ai tempi delle giunte militari, Jorge Nestor Troccoli, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma per l'accusa di omicidio della cittadina italiana Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati ed uccisi tra il 1976 e il 1977 nell'ambito del cosiddetto Piano Condor. Il processo è stato fissato per il prossimo 14 luglio davanti alla III Corte d'Assise. Nel procedimento si sono costituiti parte civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Repubblica dell'Uruguay e i familiari delle vittime. Troccoli è attualmente detenuto nel carcere di Carinola, in provincia di Caserta, in seguito all'ergastolo passato in giudicato per la morte di una ventina di desaparecidos. (ANSA).