Ad Alpesh Chauhan il Premio Abbiati come miglior direttore

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Alpesh Chahuan ha vinto il Premio Abbiati come miglior direttore. La giuria del più importante riconoscimento attribuito in Italia agli spettacoli di musica classica e conferito dall'Associazione nazionale critici musicali ha premiato il giovane maestro inglese per i concerti diretti alla testa dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dell'Orchestra Sinfonica di Milano, dell'Orchestra Regionale Toscana. A Santa Cecilia, il Maestro inglese ha diretto l'Orchestra il 13, 14 e 15 maggio del 2021 (Primo Concerto per pianoforte di Brahms con Beatrice Rana alla tastiera e Sesta Sinfonia Šostakovič) e successivamente in tournée a Rimini e a Verona nel settembre e ottobre dello stesso anno. Alpesh Chauhan, nato a Birmingham nel 1990, attualmente è Direttore Ospite Principale dei Düsseldorfer Symphoniker, Direttore Associato della BBC Scottish Symphony Orchestra e Direttore Musicale della Birmingham Opera Company. ''L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia - è detto in una nota - è particolarmente lieta di questo riconoscimento che premia la costante e attenta ricerca rivolta a giovani musicisti da lanciare sul proprio palcoscenico. Questo nuovo premio si somma ai numerosi altri riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni dall'Accademia e dai suoi artisti''. (ANSA).