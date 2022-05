Conference: stop mezzi Atac in centro Roma dopo partita

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - In occasione della semifinale di ritorno della Conference League tra la Roma e il Leicester sarà sospesa la circolazione dei mezzi Atac nella zona del Tridente, nel centro della capitale, dalle 23 di giovedì 5 maggio alle 2 di venerdì 6 maggio. La misura sarà adottata per decongestionare un eventuale massiccio accesso di tifosi in centro, nel caso la Roma dovesse passare il turno, per i festeggiamenti per la vittoria della Roma. (ANSA).