Conference: Roma; Cristante 'siamo carichi, vogliamo la coppa'

Dobbiamo dare tutto". Parola di Bryan Cristante alla vigilia della sfida decisiva con il Leicester. "Il pubblico ci darà una marcia in più. Possono aiutarci", ha aggiunto parlando dei 65 mila tifosi che saranno presenti allo stadio Olimpico.

Poi conclude commentando l'anno trascorso dall'annuncio di Mourinho alla Roma: "quando l'abbiamo saputo ero stupito e contento come tutti, non ce lo aspettavamo. Ha portato mentalità di vittoria, domani dovremmo far valere queste caratteristiche".

