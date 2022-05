Roma: tetto parcheggio multipiano diventa Casilino-Sky-Park

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il tetto di un parcheggio multipiano in disuso al centro del quartiere Casilino, alla periferia di Roma, da trasformare nella nuova piazza del quartiere. 3.800 metri quadri di campi sportivi per praticare padel, pickleball, calcetto, street basket, pattinaggio, skateboard e parkour, una palestra all'aperto e zone dedicate alla ginnastica a corpo libero, crossfit e calisthenics. Ma anche campi sportivi per praticare padel, pickleball, calcetto, street basket, pattinaggio, skateboard e parkour, una palestra all'aperto e zone dedicate alla ginnastica a corpo libero, crossfit e calisthenics. E poi attività ludico-ricreative con didattica innovativa per i bambini, un'arena estiva, spazi di socialità, coworking e una grande area bar e ristoro. E' il progetto Casilino Sky Park, presentato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, lo Sky park più grande d'Europa, ideato e realizzato dall'associazione Fusolab, con la curatela artistica di Mirko Pierri dell'associazione a.DNA, che promuove street-urban artist da dodici anni, il sostegno di IGT, leader mondiale nel settore del gioco regolamentato, in collaborazione con LifeGate, da oltre vent'anni punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e IGD cohost e proprietario dell'immobile.

"Questo progetto intreccia tanti elementi virtuosi che vorremmo riproporre in tutta la città. Innanzitutto la rigenerazione urbana, come utilizzo intelligente di spazi abbandonati della città. Poi lo sport diffuso: ieri ho presentato in Campidoglio un piano di impianti sportivi per la città, mi fanno sempre domande sullo stadio della Roma e della Lazio, ma è importante, anzi quasi più importante, che ci siano opportunità di fare sport dove vivono le persone visto che includiamo tra i servizi essenziali anche lo sport", ha detto il sindaco Gualtieri. Il Casilino Sky Park aprirà al pubblico il 2 giugno. Sono previsti prezzi accessibili, con tessere annuali per le attività sportive e costi contenuti per gli eventi culturali e, grazie al sostegno di IGT, saranno previste anche delle fasce di esenzione completa. (ANSA).