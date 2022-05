Pnrr: Onorato, occasione rigenerazione impianti sportivi

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Abbiamo 119 impianti sportivi comunali e 38 municipali" e diversi "presentano una serie di problemi. Ci siamo concentrati sui 14 che sono una vera e propria vergogna, il Pnrr è una grande occasione di rigenerazione, l'obiettivo è affrontare i 14 che sono pubblici e comunali ma non gestiti. Volevamo ottenere il massimo del finanziamento, siamo cautamente ottimisti, il bando considera le città da un milione di abitanti in su ed è il primo risultato a seguito di una concertazione con il governo". Lo ha detto l'Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, nel corso della conferenza "Impianti sportivi comunali, criticità e soluzioni", in Campidoglio, per illustrare le proposte di intervento per la candidatura al Bando PNRR "Sport e inclusione sociale". (ANSA).