Giovane violentata in centro messaggi a Roma, un arresto

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia perché accusato di avere violentato una giovane di 21 anni in un centro messaggi a Roma. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la stessa presunta vittima: alle 12.30 le volanti sono intervenute in via Giovanni Battista Somis, in zona Cornelia.

La ragazza ha raccontato agli agenti che intorno alle 11,30 si era recata centro massaggi, trovato come annuncio su internet, e mentre era sul lettino sarebbe stata vittima di stupro. La ragazza è riuscita a fuggita e una volta giunta in via Somis ha chiesto aiuto. Gli agenti hanno rintracciato il responsabile ancora all'interno del centro e, dopo averlo identificato, lo hanno arresto. (ANSA).