Ucraina: Sant'Egidio, Peace Mob a Fontana di Trevi

(ANSA) - ROMA, 30 APR - È in corso una pacifica 'occupazione' della Fontana di Trevi da parte dei Giovani per la Pace di Sant'Egidio, per manifestare la loro solidarietà alle vittime della guerra in Ucraina e chiedere a gran voce la pace. Tra loro, alcuni giovani ucraini e provenienti da Paesi colpiti da anni di guerre (Siria, Iraq, Colombia) che, insieme ai coetanei italiani - studenti liceali e universitari - , hanno dato vita ad un "peace mob" sotto gli occhi incuriositi dei turisti. Dopo aver sollevato dei cartelloni colorati, i ragazzi hanno intonato alcuni slogan: "Pace, pace, pace"; "Primo Maggio festa del lavoro e della pace", "Abbassiamo le armi e disarmiamo i cuori".

L'iniziativa fa seguito alle tante altre manifestazioni #nowar organizzate dai GXP nei luoghi simbolo di Roma come Piazza di Spagna, il Campidoglio e Piazza Vittorio. (ANSA).