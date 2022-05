Pugilato: riunione 'rosa' a Roma, Silva conquista Europeo

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Al Palasantoro di Roma è terminata la riunione pugilistica con esclusivamente incontri tra donne in cartellone (prima volta in Italia) promossa dalla Phoenix Gym e OPI Since 82, con il patrocinio della Fpi. Il match clou era la sfida per il titolo europeo vacante dei supermosca tra la romana Stephanie Silva e la piemontese Giuseppina Di Stefano. La prima ha vinto ai punti in dieci round con i punteggi di 98-92, 100-93, 98-92. Ma, nonostante questi numeri, non bisogna pensare a un incontro a senso unico. Al contrario, è stato combattuto e valido sia agonisticamente che tecnicamente. Onore quindi alla Di Stefano, 37enne che ha cominciato a boxare a 29 anni. (ANSA).