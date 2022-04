Roma: Gualtieri, ok progetti recupero Villa Borghese

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Restituiamo ai cittadini la bellezza delle loro ville. Oggi in Giunta capitolina abbiamo dato il via libera a quattro importanti progetti che consentiranno il recupero e la riqualificazione di Villa Ada, Villa Glori e Villa Borghese". Così in un post il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Si tratta di alcuni tra gli spazi verdi più amati dalle romane e dai romani a cui, grazie ai fondi del PNRR e di Roma Capitale, daremo maggiore vivibilità e bellezza. Tra gli altri interventi, rifaremo la pavimentazione e sostituiremo le panchine del Giardino del lago a Villa Borghese, a Villa Ada restaureremo la Chiesa del Divino Amore, la Casa del Custode e il Portale monumentale di via Salaria, mentre Villa Glori sarà completamente riqualificata con il rinnovo delle aree gioco, degli arredi e dell'illuminazione -aggiunge- Interventi importanti, grazie ai quali intendiamo restituire ai cittadini la possibilità di godere al meglio e in sicurezza dei bellissimi #parchi di #Roma, un grande patrimonio ambientale e culturale della nostra città". (ANSA).