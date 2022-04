Giochi: operatori manifestano davanti sede Regione Lazio

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Centinaia di lavoratori del gioco legale hanno manifestato oggi davanti la sede della Regione Lazio per chiedere di rivedere la legge regionale sul gioco d'azzardo che - secondo gli operatori - "significherebbe tra soli 120 giorni la perdita di 16.000 posti di lavoro nella regione".

"Chiederemo a tutto il consiglio regionale l'assunzione di una responsabilità ben precisa - si legge in una nota del coordinamento Alleati per la legalità, che raccoglie le più importanti associazioni del settore -: nel prossimo collegato al bilancio, che sarà approvato entro il 30 giugno, deve essere urgentemente inserita una norma che tuteli lavoratori e imprese del settore e riveda una legge che, sebbene corretta nelle intenzioni, nella sua applicazione diventa un disastro sociale.

Nei fatti la Regione Lazio rischierebbe di essere la responsabile, tra soli 3 mesi, del più grande licenziamento di massa mai visto nella regione stessa. Noi, da parte nostra, continueremo la mobilitazione per scongiurare tutto questo".

Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal capo di Gabinetto della Regione Lazio. "Tutti - conclude la nota - hanno finalmente capito che cancellare migliaia di attività legali e chiudere i punti gioco pubblico del Lazio significa nei fatti due cose: regalare alla criminalità organizzata milioni di euro con le giocate clandestine e mandare a casa 16.000 lavoratori di cui più della metà donne". (ANSA).