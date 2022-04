A Roma una tavola rotonda dedicata al 'metodo' di Aldo Biscardi

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Successo di pubblico e partecipanti alla tavola rotonda dal titolo lo 'Sport dall'informazione all'entertainment, al sociale, dal metodo al brand Biscardi ai media digitali', organizzata in occasione del premio intitolato ad Aldo Biscardi per la comunicazione e lo sport, in collaborazione con il master in marketing e management dello sport, master economia e management della comunicazione e dei media dell'università di Roma Tor Vergata. Sono intervenuti, fra gli altri, il magnifico rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, Orazio Schillaci, e Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo.

Aldo Biscardi è stato un innovatore nella comunicazione sportiva e non solo. Con l'invenzione de Processo del lunedì e poi del Processo di Biscardi ha sperimentato, rivisitando schemi tradizionali, elaborando un vero e proprio metodo comunicativo e creando un brand. L'intento della tavola rotonda era quello di dare una risposta ai tanti giovani che, nel corso degli anni, hanno chiesto di affrontare il giornalismo e la comunicazione proprio come faceva Aldo, con un metodo ed entusiasmo senza eguali, creando un nuovo linguaggio e portando l'entertainment nel mondo dell'informazione sportiva. La tavola totonda, con esperti di comunicazione, mass-mediologi e autori tv ha analizzato proprio questi temi. "Aldo Biscardi è entrato nelle nostre case e nell'immaginario collettivo, esplorando orizzonti inediti che hanno fatto scuola", ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Ringrazio chi ha partecipato e organizzato la tavola rotonda, un evento che ha ricordato Aldo Biscardi, il suo metodo e le sue idee, confrontandole con i tempi moderni e le nuove frontiere della video-comunicazione", ha concluso Antonella, Biscardi, figlia del giornalista e presentatore tv. (ANSA).