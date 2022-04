(ANSA) - ROMA, 28 APR - Voragine nel manto stradale a Roma.

Sprofondato un camion al Pigneto, periferia di Roma. Sul posto, in via Niccolò Piccinino, sono intervenuti intorno alle 11:30 le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del V gruppo Prenestino. Atteso a momenti l'arrivo dei vigili del fuoco per rimuovere il mezzo. (ANSA).