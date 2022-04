Conference: Roma; Mourinho 'sogniamo e meritiamo la finale'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Possiamo vincere. Penso che la Roma e chi lavora nel club stia lavorando per migliorare. Meritiamo la finale, ma dobbiamo battere una squadra forte con buoni giocatori e un buon allenatore. Dobbiamo realizzare il sogno di arrivare in finale. Devo ammettere che nella mia lunga carriera questa battaglia è unica". Così Josè Mourinho alla vigilia della sfida con il Leicester parlando delle chance giallorosse di vincere la Conference League.

Nessun calcolo, però, in vista della sfida dell'Olimpico. "Il nostro obiettivo domani è vincere la gara, se perdiamo come abbiamo fatto a Bodo poi vedremo cosa fare nella seconda gara - ha spiegato lo Special One -. Magari è il Leicester che con merito ci porta a fare calcoli sulla seconda partita, ma il nostro obiettivo domani non è pensare solo ad arrivare con un risultato positivo alla partita dell'Olimpico".

Sul Leicester, infine, non ha dubbi: "Sono una squadra da Europa League, quella è la loro competizione. Non questa, che è la nostra. E' un momento chiave, non c'è una favorita, ormai c'è il 25% di possibilità di vincere la coppa per ogni squadra in semifinale". (ANSA).