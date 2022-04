Cade da impalcatura a Roma, morto operaio 51enne

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Incidente mortale sul lavoro poco prima delle 13 di oggi a Roma. È morto sul colpo dopo la caduta dal secondo piano di un'impalcatura un operaio italiano di 51 anni. L'uomo stava lavorando nella parte esterna di un palazzo in via Toscana, a due passi da via Veneto, nel centro di Roma. Sul posto gli agenti del commissariato Castro Pretorio e la polizia scientifica.

"Continua la lunga scia di sangue nei cantieri edili della Capitale ed anche oggi è tragedia sul lavoro, proprio alla vigilia della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro che si celebra il 28 aprile e che ci richiama tutti ad una riflessione corale sulla necessità di intervenire in maniera decisa e definitiva", scrivono, in una nota, Carlo Costantini e Nicola Capobianco, rispettivamente segretari generali della Cisl Roma Capitale Rieti e della Filca Cisl Roma