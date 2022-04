25 Aprile: Camera Commercio Roma, rilettura di 'Bella ciao'

(ANSA) - ROMA, 25 APR - La Camera di Commercio di Roma ha deciso di festeggiare quest'anno la Festa della Liberazione in modo inedito, con una rilettura originale in chiave jazz di "Bella Ciao". Il brano, simbolo ormai della Liberazione, è accompagnato dai volteggi di una ballerina dentro gli ambienti suggestivi e magici del Tempio di Adriano, sede dell'Istituzione camerale, nel cuore della Capitale.

Il trio jazz è composto da Francesco Fratini alla tromba, Guerino Rondolone al contrabbasso e Davide Savarese alla batteria. La danzatrice e autrice della coreografia è invece Roberta Ceppaglia. La clip è stata da poco diffusa sui canali web della Camera di Commercio.

"Una festa della Liberazione nel segno dell'arte della musica", è il messaggio del presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, che ha voluto dedicare il giorno della Liberazione, alla libertà e alla pace "come valori assoluti da cui ripartire. Celebriamo - ha poi aggiunto - la bellezza dell'arte, della storia e della musica come messaggio universale di amicizia per guardare con ottimismo, malgrado il momento che stiamo vivendo, al futuro. Senza dimenticare il passato e i principi che ci hanno resi grandi nel mondo".

