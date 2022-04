Lazio: Sarri, 'Protesta tifosi non ci condizionerà'

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Non penso che la protesta dei tifosi per il caro biglietti possa condizionare la squadra domani sera". Così Maurizio Sarri alla vigilia della gara della sua Lazio contro il Milan, a cui non prenderanno parte gli ultras laziali per protesta nei confronti di Lotito. "Penso che l'unica cosa che ci potrebbe condizionare è la mancanza di tifo, ma i tifosi ci hanno sempre aiutato - ha proseguito il tecnico biancoceleste - Dei prezzi dei biglietti non parlo, è una situazione che parte da lontano e non ho uno studio a riguardo per dare un'opinione. Per noi il supporto dello stadio resta determinante". (ANSA).