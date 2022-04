Vaccini: Lazio,quarta dose importante,presto sms a tutti over 80

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Presto sms a tutti gli over 80 per ricordare l'importanza della quarta dose, richiesta la chiamata attiva da parte dei medici di medicina generale". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Per quanto riguarda la quarta dose: "prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo", ricorda ancora l'assessore.

(ANSA).