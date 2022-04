Salute: Gualtieri, 'sanità Roma di grande qualità'

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Roma, insieme alla Regione Lazio, sta lavorando al Pnrr per sviluppare il sistema socio-sanitario diffuso sul territorio. Abbiamo centri di eccellenza e all'avanguardia, una città che ha una sanità di grande qualità come si è visto con la pandemia. Noi con il Pnrr costruiremo una rete di 60 case di comunità, 15 ospedali della salute e 15 centri per la telemedicina. Si cerca di sostenere il nostro sistema sanitario e di diffonderlo e radicarlo sul territorio".

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione della "Race for the Cure" al Salone d'Onore del Coni a Roma, parlando della sanità della Capitale. (ANSA).