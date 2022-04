Torna a Roma la festa di San Jordi, libri e rose

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il 23 aprile, giorno della festa di Sant Jordi (San Giorgio), la Delegazione in Italia del Governo della Catalogna ripropone l'iniziativa culturale di promozione della letteratura catalana, sulla scorta di quanto avviene a Barcellona e nel resto della Catalogna. L'iniziativa, partita da Roma, si allarga quest'anno ad altre dieci città italiane.

Grazie alla collaborazione di Associazione Librai Italiani, Librerie di Roma, network Libri da Asporto e Istituto Ramon Llull, nelle librerie aderenti sarà allestito un "corner" per la promozione della vendita di libri di autori catalani tradotti in italiano. Gli acquirenti riceveranno in omaggio una rosa e alcuni gadget (una borsa con il logo della festa e una cartolina-segnalibro sulla quale sarà possibile scrivere un'eventuale dedica). Il logo rappresenta il cavaliere Sant Jordi (l'elmo) con gli elementi stilizzati caratteristici della festa, che sono appunto la rosa e il libro. Sul segnalibro sarà riportato anche il codice QR che rimanda al canale YouTube della Generalitat della Catalogna dove sono pubblicati i videoclip del progetto "La Catalogna raccontata agli italiani". Questa iniziativa, avviata con il lockdown del 2020, spiega storia, tradizioni, curiosità e letteratura catalane al pubblico italiano.

Le librerie aderenti quest'anno saranno 18 a Roma più dieci in altrettante città italiane. Ai principali capoluoghi si aggiunge Alghero, che ha legami secolari con la Catalogna e dove tutt'oggi si parla catalano. Sarà presente a Roma Maria Barbal, scrittrice catalana, che ha ricevuto numerosi premi e che presenterà il suo ultimo libro "Tandem". (ANSA).