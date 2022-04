Spariti ori e vestiti per 30mila euro a casa Rauti, colf indagata

Avrebbe derubato sistematicamente la persona per cui lavorava e ora è denunciata per furto. Vittima dei furti la senatrice Isabella Rauti. La notizia oggi è anticipata dal Corriere della Sera. A casa della collaboratrice domestica i carabinieri della compagnia Trionfale hanno trovato un piccolo tesoro: un Rolex in oro, una borsa Louis Vuitton, un braccialetto e una collana di Tiffany. Vestiti e gioielli spariti da casa di Rauti.

Gli ammanchi sono iniziati nell'aprile scorso. Poi la senatrice decide di interrompere il rapporto di lavoro e sporge denuncia dopo avere fatto un inventario degli oggetti 'smarriti': un soprabito e un cappotto Burberry, due borse e un foulard Louis Vuitton, un Rolex d'oro, due anelli con brillanti, un presepe artigianale napoletano, una spilla con pietre e perle, ciondoli in oro bianco, un braccialetto e una catenina Tiffany. Beni per circa 30mila euro. Nella perquisizione sono stati trovati solo parte di questi oggetti. Il resto forse è già stato venduto.