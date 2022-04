Cinghiale avvistato a Roma, animalisti 'garantirne incolumità'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Un cinghiale è stato avvistato stamani a Roma, nell'area attraversata dalla pista ciclabile di viale dei Quattro Venti nel quartiere Monteverde. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che chiede al Comune di garantirne l'incolumità.

«Chiediamo al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi di trattare la vicenda con la massima trasparenza, dando notizia di cosa avverrà dopo la segnalazione e di quale sarà la destinazione del cinghiale», dichiara Rita Corboli, delegata dell'Oipa di Roma.

"Il sindaco Gualtieri in campagna elettorale ci ha assicurato la massima cura del tema riguardante i diritti degli animali e dunque chiediamo che questo cinghiale 'monteverdino', forse arrivato dalla Valle dei Casali, sia messo in salvo e trasferito in un'area protetta, lontano da zone di caccia e da aziende alimentari. Chiediamo inoltre che, se femmina, sia verificata la presenza di eventuali cuccioli".

L'Oipa ricorda che nell'ottobre 2020 aveva presentato un esposto alla Procura di Roma per l'uccisione di una mamma cinghiale con i suoi sei cuccioli che avevano trovato riparo in un'area giochi dell'Aurelio e lì rinchiusi prima di essere uccisi dai veterinari dell'Asl. (ANSA).