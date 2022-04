Gaia Tridente alla guida del Mercato Internazionale Audiovisivo

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Gaia Tridente è la nuova direttrice del Mia - Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, la cui ottava edizione si terrà a Roma dall'11 al 15 ottobre.

Esperta nel settore dei media, dal 2017 al 2021 Gaia è stata una degli executive del MIA, con il ruolo di Head of Scripted Division e, grazie anche al suo apporto, il Mercato si è consolidato in ambito internazionale, andandosi a posizionare nelle agende dei più importanti leader dell'industria globale. "Ringrazio il presidente di Anica, Francesco Rutelli e il presidente di Apa, Giancarlo Leone, per la fiducia e per il rinnovato impegno a fare del Mia un luogo imprescindibile per l'industria audiovisiva italiana e internazionale. Il Mia - sottolinea Tridente - si è affermato nel corso degli anni come il più importante mercato italiano per numero di presenze e risultati delle attività e ha contribuito a incrementare le co-produzioni e le relazioni di business a livello internazionale e l'esportazione di prodotto. Mi impegnerò per realizzare una nuova edizione ambiziosa e di alta qualità, che sappia soddisfare le esigenze del settore e che riporti al centro del mercato il contenuto in tutte le sue forme e le sue declinazioni". (ANSA).