'Siamo i Casamonica', lite stradale finisce a botte

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Hanno aggredito un cittadino egiziano dopo una lite per motivi di viabilità urlando 'siamo i Casamonica'- E' successo nel quartiere Tuscolano a Roma. La vittima era nella sua auto quanto ha litigato con un altro automobilista. Presto si sono unite altre persone addirittura scese da un'abitazione per picchiare il cittadino egiziano finito in ospedale in codice rosso. (ANSA).