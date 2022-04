Roma: Ama,a Pasqua servizi garantiti,3200 in servizio

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Raccolta dei rifiuti garantita a Pasqua e Pasquetta", LO sottolinea Ama in una nota precisando che sono state raccolte ben 1600 tonnellate di rifiuti.

"Ama, d'intesa e in coordinamento con Roma Capitale, ha garantito a Pasqua e Pasquetta i servizi di pulizia, spazzamento, raccolta dei rifiuti in tutta la città e il regolare funzionamento del ciclo impiantistico a disposizione per la selezione e il trattamento dei materiali -spiegano dalla municipalizzata capitolina- Nella sola giornata di Pasqua sono state complessivamente raccolte e avviate a trattamento oltre 1.600 tonnellate di rifiuti indifferenziati, circa 200 tonnellate in più rispetto all'analoga festività del 2021.

L'azienda ha inoltre assicurato, come di consueto, i presidi nelle aree del Centro Storico (Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, area S. Pietro, Castel Sant'Angelo, piazza Venezia, Fori Imperiali, ecc.) e sul lungomare di Ostia, che hanno visto una notevole presenza di cittadini e turisti, con attività mirate di svotamento dei cestini getta-carte e spazzamento".

"Complessivamente, nelle due giornate festive sono stati in servizio oltre 3.200 dipendenti tra operatori, autisti e preposti territoriali. Attivi, inoltre, gli impianti AMA per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il conferimento/trattamento dei rifiuti indifferenziati e le officine aziendali -spiegano dall'Ama - Tecnici e operatori sono al lavoro anche oggi per monitorare a ciclo continuo il territorio nei vari quadranti cittadini in modo da assicurare e verificare la regolarità dei servizi e sanare nel breve periodo eventuali e circoscritte situazioni di degrado". (ANSA).