Pasqua: Roma sold out, 'arrivo turisti è boccata ossigeno'

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Per le feste di Pasqua "Roma finalmente torna a fare il tutto esaurito". È quanto dichiara Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma. Secondo fonti Federalberghi di Roma in totale sono 235 mila i turisti arrivati a Roma: circa 155 mila per alberghi, e 80 mila negli esercizi complementari. "Un grande segnale di ripartenza. Una boccata di ossigeno per la nostra città per l'economia della Capitale. Anche se mancano i turisti di Russia e Cina", ha detto Onorato. "Abbiamo predisposto un piano di rilancio per Roma nel mondo con una nuova promozione, un cartellone di grandi eventi sportivi, culturali e della moda per attrarre" nei prossimi mesi "i grandi flussi turistici".

L'amministrazione è però consapevole che bisogna tenere alta l'attenzione soprattutto per il ripristino della legalità e per un controllo che sia a tutela sia del turista che del cittadino: "Con la Pasqua alle porte rimane alta l'attenzione per il ripristino della legalità all'aeroporto di Fiumicino: anche ieri sono stati sanzionati degli autisti illegali che erano intenti a procacciare clienti, con sanzioni per oltre 6 mila euro", ha scritto Onorato in un post su Facebook. "Il prossimo passo sarà il Daspo - ha annunciato -. Ringraziamo i carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma per l'intervento, oramai abbiamo superato i 140 verbali in appena un mese di controlli serrati".

"Il benvenuto ai turisti all'aeroporto lo daranno gli steward di Roma Capitale e non certo i battitori delle corse illegali - ha aggiunto l'assessore - . Roma è dalla parte della legalità, non c'è più spazio per l'abusivismo". (ANSA).