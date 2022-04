Mangia un panino al salame e muore, oggi autopsia

(ANSA) - ROMA, 16 APR - E' morta dopo avere mangiato un panino col salame. Vittima una ragazzina di 13 anni di Fondi, in provincia di Latina, che è morta la sera del 14 aprile. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera e Repubblica.

Inutili i soccorsi per la ragazzina che so è sentita male dopo una passeggiata con le amiche. Oggi si terrà l'autopsia ma dalle prime informazioni sembra che il decesso possa essere stato causato da uno shock anafilattico dovuto ad una allergia ad un alimento contenuto nel panino. (ANSA).