Conference League: Zaniolo, Roma ora non fermiamoci qui

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Abbiamo fatto la partita che il mister chiedeva. Ora ci godiamo la vittoria e la semifinale.

Sono contento. I tifosi sono sempre pronti a sostenerci per un grande traguardo ma ora non fermiamoci qui". Così Nicolò Zaniolo, match winner di Roma-Bodo Glimt, ai microfoni di Sky Sport.

Ma adesso, dopo questa tripletta, è tornato lo Zaniolo di prima degli infortuni? "Nei periodi belli e brutti ho mantenuto l'equilibrio giusto - risponde -: nei momenti brutti è importante mantenerlo. Ma come ha vissuto la panchina nel derby? "Volevo giocare ma ha avuto ragione il mister - dice Zaniolo -. Io sono qua per dare una mano alla squadra come oggi".

L'ultima battuta è per il pubblico, oggi presente all'Olimpico in quasi 62mila spettatori: "nei momenti brutti mi sono stati vicino, anche negli infortuni. Ho avuto più affetto nei momenti brutti che in quelli belli. Gli voglio bene" (ANSA).