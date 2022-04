Francesco Messina e la scultura senza tempo

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Plasmare la materia per restituire la perfezione del corpo, l'ossessione del movimento, l'energia della natura, guardando alla tradizione antica e rinascimentale come strada maestra e stimolo per rapportarsi in modo nuovo con il proprio tempo: si apre il 14 aprile al Casino dei Principi di Villa Torlonia, a Roma, la mostra "Francesco Messina. Novecento Contemporaneo", a cura di Maria Fratelli, Chiara Fabi e Chiara Battezzati, che racconta fino al 4 settembre la parabola artistica di uno dei più importanti scultori del secolo scorso.

Un'ampia selezione di opere (in totale 81, tra bronzi, terrecotte e gessi), appartenenti alla collezione permanente dello Studio Museo Francesco Messina di Milano, delinea le tappe fondamentali della ricerca dell'artista, ponendo la sua scultura in relazione con i lavori di 15 artisti contemporanei, da Andreas Senoner a Vanni Cuoghi, da Francesca Piovesan a Giulia Manfredi.

L'esposizione riporta all'attenzione i temi su cui Messina si è concentrato: il ritratto come occasione diretta di confronto con i maestri antichi, ma anche la figura umana, da osservare con occhi moderni pur nel rispetto della resa realistica; e ancora, la scultura di piccole dimensioni, con esempi caratterizzati da eleganza e perizia tecnica, e quella monumentale (con il ritratto di Pio XII o con il grande cavallo in bronzo commissionato nel 1964 per l'esterno della sede Rai di viale Mazzini). Particolarmente affascinanti sono le sezioni dedicate alla scultura colorata e alle ballerine: se con il colore Messina realizza lavori di un realismo che sfiora l'ossessione (un esempio i ritratti della moglie Bianca), nelle sculture dedicate alle ballerine l'artista si concentra sul movimento, oltre che sullo studio anatomico e sulla celebrazione del corpo femminile (come le sculture che ritraggono Aida Accolla, sua musa, e il bronzo Beatrice, che ritrae una bambina di 9 anni a figura intera). (ANSA).