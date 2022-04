Conclusa XXVIII edizione Romics, oltre 100 mila visitatori

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Si è conclusa la XXVIII edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games che ha visto la partecipazione in presenza del pubblico dal 7 al 10 aprile 2022 presso Fiera Roma. La manifestazione ha registrato una grande partecipazione con 2 sold out e oltre 100mila visitatori totali durante i quattro giorni della kermesse, facendone l'evento più partecipato a Roma dopo l'emergenza pandemica.

In questa edizione le premiazioni dei Romics d'Oro hanno avuto come protagonisti la fumettista Laura Scarpa e il giornalista Vincenzo Mollica, che hanno celebrato la loro quarantennale carriera artistica. La ventesima edizione del Premio Romics del Fumetto realizzato col patrocinio del Centro per il libro e la lettura, ha assegnato, tra gli altri, il Gran Premio a Paco Roca con Ritorno all'Eden (Tunuè), il Premio Speciale della Giuria con Quaderni Russi. Sulle tracce di Anna Politkovskaja e Quaderni Ucraini. Le radici del conflitto di Igort (Oblomov edizioni) e il Premio Nuovi Talenti a Sonno con Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli). Alla presenza di Lorenzo Albertelli, Consuelo Lo Vecchio, il maestro Vince Tempera e Mirko Fabbreschi il lancio del Premio Romics Musica per Immagini, nuovo progetto che ad ottobre vedrà l'assegnazione del Premio alla Carriera Luigi Albertelli e del Premio della Critica Andrea Lo Vecchio.

Gli organizzatori danno appuntamento a tutti alla XXIX edizione di Romics che si terrà dal 6 al 9 ottobre 2022 presso Fiera Roma. (ANSA).